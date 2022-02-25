Франк Рибери: Левандовски заслужил «Золотой мяч»
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Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери оценил выступления своего бывшего одноклубника Роберта Левандовски.
«Роберт для меня — лучших нападающий последних двух-трёх лет. Он много работает над собой и полезен для команды. Даже когда он забивает три гола в одной игре, он думает о следующем матче. Считаю, что он заслужил «Золотой мяч» в прошлом году», – цитирует Рибери Sky Sport Italia.
Польский нападающий забил 28 голов в 23 матчах Бундеслиги прошлого розыгрыша. Тогда по итогам сезона Левандовски забил 41 гол. Также на счету 33-летнего Левандовского в нынешнем сезоне девять голов и две результативные передачи в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов и два гола в матче за Суперкубок Германии.
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