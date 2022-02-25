Джо Коул: я больше узнал о тактике от Руди Гарсии, чем от Жозе Моуринью

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул рассказал о переходе в «Лилль».



«Я перешел в «Лилль» в 29 лет. Несмотря на свой возраст, я многое узнал о тактике от Руди Гарсии. Моуриньо дал мне в этом плане гораздо меньше. Руди был неплох. Мы старались подражать «Барселоне», это была его идея. Микаэль Ландро неплохо обращался с мячом ногами. С ним мы начинали комбинации от своих ворот, пытались делать то, что сейчас показывает «Манчестер Сити»», — цитирует игрока Daily Mail.

Коул известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Участник трёх чемпионатов мира и чемпионата Европы в составе сборной Англии.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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