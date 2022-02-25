Мостовой: сейчас не дай бог «Спартак» проиграет ЦСКА, а дальше опять начнётся всё по новой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча команды в 26-м туре РПЛ с ЦСКА.
«Ваноли вряд ли сможет удивить нас чем-то новым. Команды прекрасно друг друга знают, кто бы ими не руководил. Другое дело, что мы давно не видели наши клубы в деле за исключением товарищеских матчей. Мы видели «Зенит»: команда находится в физическом тонусе, в хорошем настроении. Думаю, «Спартак» и ЦСКА после сборов выглядят ничуть не хуже.
От дерби жду бескомпромиссной и результативной игры с забитыми мячами. В какой-то мере «Спартак» выглядит фаворитом. С появлением нового руководства у команды есть огромная мотивация. «Спартаку» важно поглядывать вниз турнирной таблицы, потому что сейчас у команды не самое лучшее положение. Только благодаря череде двух-трёх побед команда может идти куда-то дальше. Сейчас не дай бог «Спартак» проиграет ЦСКА, а дальше опять начнётся всё по новой», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Встреча «Спартака» и ЦСКА состоится завтра, 26 февраля. Начало: 19:00 мск.
- 25 февраля 2022
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