Мостовой: сейчас не дай бог «Спартак» проиграет ЦСКА, а дальше опять начнётся всё по новой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча команды в 26-м туре РПЛ с ЦСКА.



«Ваноли вряд ли сможет удивить нас чем-то новым. Команды прекрасно друг друга знают, кто бы ими не руководил. Другое дело, что мы давно не видели наши клубы в деле за исключением товарищеских матчей. Мы видели «Зенит»: команда находится в физическом тонусе, в хорошем настроении. Думаю, «Спартак» и ЦСКА после сборов выглядят ничуть не хуже.



От дерби жду бескомпромиссной и результативной игры с забитыми мячами. В какой-то мере «Спартак» выглядит фаворитом. С появлением нового руководства у команды есть огромная мотивация. «Спартаку» важно поглядывать вниз турнирной таблицы, потому что сейчас у команды не самое лучшее положение. Только благодаря череде двух-трёх побед команда может идти куда-то дальше. Сейчас не дай бог «Спартак» проиграет ЦСКА, а дальше опять начнётся всё по новой», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Встреча «Спартака» и ЦСКА состоится завтра, 26 февраля. Начало: 19:00 мск.