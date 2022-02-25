Джейми Каррагер: Лукаку слишком статичен

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил выступление нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«Лукаку слишком статичен в игре. Если всё будет так продолжаться, то ему нечего делать в «Челси» в следующем сезоне. Когда Кай Хаверц играет девятку, это придаёт команде вариативности в атаке, особенно если на поле Пулишич и Маунт. В матче с «Лиллем» у Хаверца было больше касаний в районе одиннадцатиметровой отметки, чем у Лукаку во всей игре с «Кристал Пэлас», — цитирует игрока The Telegraph.

28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.



Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.