Александр Самедов заявил, что ждёт победы «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов ожидает от красно-белых победы в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Не знаю, сможет ли Ваноли преподнести сюрприз в дерби. Но это точно будет новая команда, которой надо освоить тактику тренера. К счастью, на дерби никого не надо настраивать, так что с этим проблем не возникнет. Я в дерби всегда от «Спартака» жду только победы.



Они хорошо себя показывают на сборах. Но сборы и официальные матчи — разные вещи. Ты можешь отлично выглядеть на сборах, но во время сезона у тебя ничего не будет получаться. Я жду, что «Спартак» будет выше в турнирной таблице, у них есть шанс всё исправить», — рассказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля.