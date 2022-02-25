Болельщики ЦСКА отказались от звуковой поддержки в игре со «Спартаком»
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Активные болельщики московского ЦСКА заявили, что не будут осуществлять активную поддержку в завтрашней игре со «Спартаком», которая начнётся в 19:00 по московскому времени.
«Армейцы! Уже завтра нас ждёт 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино. С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить матч, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка. Просим всех отнестись с пониманием. Вперёд, ЦСКА!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале активных фанатов ЦСКА.
«Спартак» и ЦСКА возобновят для себя сезон в чемпионате России очным матчем, который состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена».
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