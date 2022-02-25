Томас Тухель: Лукаку устал психологически

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил выступление нападающего «синих» Ромелу Лукаку.
«Все знают, что Ромелу — важный игрок. Когда ты платишь большую сумму за одного футболиста за ним пристально следят. Лукаку сыграл в старте много матчей. Недавно он не вышел на поле с первых минут, потому что устал психологически. За Ромелу следят все, Жоржиньо находится в такой же ситуации», — цитирует тренера Football London.
28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.
Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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