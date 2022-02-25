Элвир Рахимич: в дерби со «Спартаком» увидим, что собой представляют новички ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от матча команды в 19-м туре чемпионата России со «Спартаком».
«Сейчас команды только вернулись со сборов. Завтра дерби — это всегда большое событие для российского футбола. Сложно оценить, в каком состоянии находится ЦСКА после сборов. Матчи «Спартака» и ЦСКА всегда получаются интересными, когда бы они не проходили. Думаю, завтра нас ожидает хорошая игра.
В ЦСКА пришли новые игроки, поэтому мы сможем посмотреть на них сразу же в дерби. Увидим в деле, что новички собой представляют. По сборам сложно составить какое-то понимание — это совсем другие игры. Кто из новичков может себя проявить? Игра покажет. Все должны показать себя с самой лучшей стороны, а там посмотрим. Желаю ЦСКА победы», — рассказал Рахимич корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
- 25 февраля 2022
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