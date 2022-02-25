Романцев: не буду оформлять Fan ID
Поделиться
Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев присоединился к бойкоту Fan ID.
«Не буду оформлять Fan ID. Пока болельщики не пойдут — я не пойду», — сказал Романцев в эфире передачи «Коммент.Шоу».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, часть игр которого проходила в Санкт-Петербурге.
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
21:12
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:24
-
19:21
-
19:07
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:25
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:39
-
17:37
-
17:26
-
17:17
-
16:59
-
16:39
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
15:52
-
15:44
-
15:40
Партнерский контент