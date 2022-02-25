Романцев: не буду оформлять Fan ID

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев присоединился к бойкоту Fan ID.

«Не буду оформлять Fan ID. Пока болельщики не пойдут — я не пойду», — сказал Романцев в эфире передачи «Коммент.Шоу».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, часть игр которого проходила в Санкт-Петербурге.