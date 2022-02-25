Источник: УЕФА планирует отказаться от сделки с «Газпромом». Она приносит € 40 млн в год
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность расторжения соглашения со своим спонсором — российской транснациональной энергетической компанией «Газпром». Об этом сообщает The Guardian.
По сведениям источника, в 2018-2021 годах спонсорская сделка между сторонами приносила УЕФА ежегодно по € 40 млн. В прошлом году УЕФА и «Газпром» расширили сотрудничество — теперь оно включает спонсорство всех международных соревнований УЕФА.
Ранее УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов нынешнего сезона со стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге на «Стад де Франс» в Париже. Также организация обязала российские и украинские клубы и сборные проводить домашние матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях.
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