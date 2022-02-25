Романцев рассказал о разговоре с Карпиным после поражения от Хорватии
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Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после поражения от Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года (0:1).
«Карпин сказал, что передумал уходить из сборной только после разговора со мной? Я не думаю. Во всяком случае, я знаю, что он очень эмоциональный парень. Я сам ему позвонил, потому что пошли слухи, что вроде после поражения от Хорватии он хочет уходить.
Я позвонил дня через 3-4. Разговор был довольно коротким. «Валера, ты отошёл?». Ответил, что отошёл. Когда я позвонил, мне, кажется, решение он внутри себя принял, а мой звонок только подтвердил правильность его решения», — сказал Романцев в эфире передачи «Коммент.Шоу».
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