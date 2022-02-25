Гвардиола — о Зинченко: я разговаривал с ним лично. Он готов играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитнике команды Александре Зинченко.
«Мы разговаривали с Алексом лично. Всё это непросто, Зинченко — невероятно сильный парень. Он блестяще тренировался и готов играть, если нужно.
Как ты будешь чувствовать себя в такой момент? Клуб находится рядом с ним. У него есть наша поддержка, он знает, что мы рядом», — приводит слова Гвардиолы с пресс-конференции Marca.
25-летний Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, перейдя из «Уфы». В нынешнем сезоне украинский футболист в 15 матчах во всех турнирах отдал две голевые передачи. Его соглашение с командой истекает в 2024 году.
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ:
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