Томас Тухель: мы не хотим расставаться с Лукаку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал скандальное интервью нападающего лондонцев Ромелу Лукаку.

«Я не знал о реакции общественности на интервью Ромелу. Мы не хотим расставаться с Лукаку. Сейчас трансферное окно закрыто, все игроки вовлечены в тренировочный процесс. Сейчас все очень спокойно, качественные игроки возвращаются в состав, травмированные возвращаются», — цитирует немецкого специалиста Football London.

28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.