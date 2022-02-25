Томас Тухель: мы не хотим расставаться с Лукаку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал скандальное интервью нападающего лондонцев Ромелу Лукаку.
«Я не знал о реакции общественности на интервью Ромелу. Мы не хотим расставаться с Лукаку. Сейчас трансферное окно закрыто, все игроки вовлечены в тренировочный процесс. Сейчас все очень спокойно, качественные игроки возвращаются в состав, травмированные возвращаются», — цитирует немецкого специалиста Football London.
28-летний Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года, перейдя из «Интера» за € 113 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.
Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
- 25 февраля 2022
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:24
-
19:21
-
19:07
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:25
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:39
-
17:37
-
17:26
-
17:17