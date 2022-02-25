В России впервые вынесли приговор по договорным матчам

Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении главного тренера и шести игроков футбольного клуба «Черноморец». Об этом сообщает Российский футбольный союз на официальном сайте.
По сведениям источника, все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного 3 частью 184 статьи уголовного кодекса (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).
Судом было установлено, что в 2019-м году представители «Черноморца» вступили в сговор с представителями футбольного клуба «Чайка» и за вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей согласились уступить в предстоявшем матче между клубами в рамках первенства ПФЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки», соперник которой, как определил суд, по ходу встречи имитировал оборонительные действия, намеренно давая возможность беспрепятственно развивать атаки на ворота и трижды поразить их.
Суд постановил виновным наказания в виде штрафов. Главный тренер был оштрафован на 400 тысяч рублей, игрокам от 290 до 350 тысяч рублей.
- 25 февраля 2022
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