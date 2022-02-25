Все матчи 27-го тура Серии А начнутся с акции в поддержку мира
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Стартовый матч 27-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Удинезе» начался с акции в поддержку мира. Футболисты перед началом матча стояли молча пять минут. Об этом сообщает B/R Football в «твиттере».
По сведениям источника, каждый матч 27-го тура итальянской Серии А будет начинаться с такой акции.
«Милан» — лидер турнирной таблицы чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли набрали в 26 матчах 56 очков и опережают идущий вторым «Интер» на два очка, но у действующего победителя турнира есть матч в запасе. «Удинезе» в 24 матчах набрал 25 очков и идёт на 17-й позиции.
Напомним, в итальянской Серии А сезон состоит из 38 туров. Последний тур команды должны провести 22 мая 2022 года. По итогам сезона из чемпионата вылетает три команды.
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