«Милан» не смог обыграть «Удинезе», располагавшийся на 16-м месте в чемпионате
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Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в игре спустя 29 минут после стартового свистка открыл Рафаэл Леау. Ему ассистировал Сандро Тонали. В составе «Удинезе» отличился Ийенома Удогие.
«Милан» располагается на первом месте в чемпионате Италии. «Россонери» имеют в своём активе 57 очков после 27 игр. «Удинезе» после 27 матчей находится на 14-м месте в национальном первенстве. «Интер» идёт на втором месте в Серии А, набрав 54 очка в 25 матчах. На третьем месте в чемпионате располагается «Наполи». У команды Лучано Спаллетти 54 очка.
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