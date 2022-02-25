Источник: инвесторы заинтересованы в покупке «Челси»

Частные инвестиционные компании заинтересованы в приобретении лондонского «Челси». Сделка может стать крупнейшей в истории европейского футбола. Об этом сообщает Bloomberg.



По сведениям источника, в феврале уже был отправлен запрос по этой теме. Нынешний владелец лондонской команды Роман Абрамович может продать команду на фоне санкций по отношению к российским бизнесменам. Впрочем, функционер в настоящее время не находится в санкционных списках Великобритании.



«Челси» оценивается в $ 2,1 млрд. Любая потенциальная сделка может сделать её крупнейшей в истории европейского футбола. В прошлом году суверенный фонд Саудовской Аравии купил «Ньюкасл Юнайтед» за $ 409 млн.

Сообщается, что если Великобритания введёт санкции против Абрамовича, то сделка не состоится. Лица, находящиеся под санкциями, не могут продавать свои замороженные активы в Великобритании.