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Источник: инвесторы заинтересованы в покупке «Челси»

Источник: инвесторы заинтересованы в покупке «Челси»
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Частные инвестиционные компании заинтересованы в приобретении лондонского «Челси». Сделка может стать крупнейшей в истории европейского футбола. Об этом сообщает Bloomberg.

По сведениям источника, в феврале уже был отправлен запрос по этой теме. Нынешний владелец лондонской команды Роман Абрамович может продать команду на фоне санкций по отношению к российским бизнесменам. Впрочем, функционер в настоящее время не находится в санкционных списках Великобритании.

«Челси» оценивается в $ 2,1 млрд. Любая потенциальная сделка может сделать её крупнейшей в истории европейского футбола. В прошлом году суверенный фонд Саудовской Аравии купил «Ньюкасл Юнайтед» за $ 409 млн.

Сообщается, что если Великобритания введёт санкции против Абрамовича, то сделка не состоится. Лица, находящиеся под санкциями, не могут продавать свои замороженные активы в Великобритании.

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Источник: «Челси» должен Абрамовичу $ 2 млрд
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