Бывший защитник «Зенита» покинет «Дженоа» из-за смены проекта развития
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Защитник «Дженоа» Доменико Кришито в ближайшее время подпишет контракт с канадским «Торонто». Итальянский футболист собирается присоединиться к новому клубу в марте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, 35-летний капитан «Дженоа» покинет команду из-за того, что в клубе поменяется проект развития. Ранее сообщалось, что переговоры о контракте между футболистом и «Торонто» находятся в заключительной стадии. Ожидается, что Кришито подпишет соглашение, рассчитанное на два года.
В нынешнем сезоне Кришито принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2011 по 2018 год Кришито выступал в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга.
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