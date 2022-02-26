Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» выкупит 19-летнего защитника «Спортинга» за € 40 млн

«ПСЖ» выкупит 19-летнего защитника «Спортинга» за € 40 млн
Комментарии

Французский «ПСЖ» работает над оформлением сделки по трансферу защитника Нуну Мендеша, находящегося в команде на правах аренды из «Спортинга». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, сумма сделки по 19-летнему португальскому футболисту составит € 40 млн. Прогресс Мендеша оценил главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино:

«Прогресс Нуно Мендеша огромен. Если он продолжит так прогрессировать, то может пойти очень далеко. Он будет одним из лучших», — заявил аргентинский специалист.

В нынешнем сезоне в 28 матчах во всех турнирах Мендеш отдал три голевые передачи. Его соглашение с португальским «Спортингом» истекает в 2022 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

Новость по теме
Маурисио Почеттино обрадовался переносу финала Лиги чемпионов в Париж
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022