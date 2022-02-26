«ПСЖ» выкупит 19-летнего защитника «Спортинга» за € 40 млн

Французский «ПСЖ» работает над оформлением сделки по трансферу защитника Нуну Мендеша, находящегося в команде на правах аренды из «Спортинга». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, сумма сделки по 19-летнему португальскому футболисту составит € 40 млн. Прогресс Мендеша оценил главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино:



«Прогресс Нуно Мендеша огромен. Если он продолжит так прогрессировать, то может пойти очень далеко. Он будет одним из лучших», — заявил аргентинский специалист.

В нынешнем сезоне в 28 матчах во всех турнирах Мендеш отдал три голевые передачи. Его соглашение с португальским «Спортингом» истекает в 2022 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.