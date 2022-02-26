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Дубль Баумгартнера принёс «Хоффенхайму» победу над «Штутгартом»

Дубль Баумгартнера принёс «Хоффенхайму» победу над «Штутгартом»
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Сегодня, 26 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Германии встречались «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 58-й минуте открыл Ватару Эндо после передачи Саши Калайджича. За 5 минут до конца основного времени матча Кристоф Баумгартнер восстановил равенство на табло. На 90-й минуте Баумгартнер вывел хозяев вперёд — 2:1.

«Хоффенхайм» (40) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Штутгарт» (19) располагается на 17-м месте в Бундеслиге.

«Боруссия» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Марко Розе сократила отставание от лидера таблицы, «Баварии» (55).

Германия - Бундеслига. 24-й тур
25 февраля 2022, пятница. 22:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Эндо – 58'   1:1 Баумгартнер – 85'   2:1 Баумгартнер – 90'
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