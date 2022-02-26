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Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне событий на Украине

Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне событий на Украине
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался о ситуации на Украине на фоне спецоперации России.

«Мы должны создать лучший мир для наших детей. Молюсь о мире в нашем мире», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с российской авиакомпанией «Аэрофлот» из-за событий, происходящих на Украине.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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