Евросоюз ввёл санкции в отношении спонсора «Спартака»

Европейский союз ввел санкции в отношении банка «Открытие», сообщается в Официальном журнале Евросоюза.

Банк «Открытие» — ключевой спонсор «Спартака», название которого носит домашняя арена красно-белых.

Ранее санкции в отношении Банка «Открытие» ввели Соединенные Штаты Америки.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Ранее сообщалось, что «Клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Таким образом, «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» на нейтральном стадионе.