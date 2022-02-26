Евросоюз ввёл санкции в отношении спонсора «Спартака»

Европейский союз ввел санкции в отношении банка «Открытие», сообщается в Официальном журнале Евросоюза.
Банк «Открытие» — ключевой спонсор «Спартака», название которого носит домашняя арена красно-белых.
Ранее санкции в отношении Банка «Открытие» ввели Соединенные Штаты Америки.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Ранее сообщалось, что «Клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.
Таким образом, «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» на нейтральном стадионе.
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