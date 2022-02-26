Рангник: не вижу причин, почему Рашфорд должен быть несчастлив в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, что нападающий Маркус Рашфорд несчастлив в команде.
«Разве Рашфорд несчастлив? Не вижу причин, почему он не должен быть счастлив?.. Прямо сейчас Маркус пытается найти свою наилучшую форму и игру, и мы просто пытаемся помочь ему всем, чем можем», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере»
Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 16 матчах английской Премьер-лиги. Также на его счет 1 гол в 4 матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Рашфорда в € 85 млн.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков.
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