Языджи назвал одну из тренировок в ЦСКА самой сложной в своей жизни

25-летний турецкий атакующий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи, арендованный у французского «Лилля», рассказал о самой сложной тренировке в своей жизни, которая случилась после перехода в армейский клуб.

«Я раньше бывал на сборах посреди сезона, где-то 7-8 раз. Но когда я только приехал сюда, одна из тренировок длилась больше двух часов. Я думаю, она была около 2-х часов 20 минут. Я даже спросил у себя: «Интересно, когда эта тренировка закончится?». Она была одновременно и долгой, и очень интенсивной. Мне пришлось реально выложиться.

Вы знаете, в командах, в которых я играл, никогда не был на тренировке, которая длилась бы 2 часа 20 минут. Этого не было на сборах ни в начале сезона, ни в середине. Когда мы закончили, сказал тренеру, что мне показалось, будто он объединил две тренировки, и это была уже вторая. Я спросил его: «Сколько прошло времени?». И он ответил: «Примерно 2 часа 20 минут», — приводит слова Языджи официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что уже сегодня, в субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет на выезде с московским «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России. Начало – 19:00 мск.