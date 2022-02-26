Президент «Барселоны» провёл встречу с Райолой. Одной из обсуждаемых тем стал Холанд

59-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента «Барселоны», провёл встречу с одним из самых известных агентов в мире – Мино Райолой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на информацию коллеги из нидерландского De Telegraaf Марка Вервеи.

Как отмечает источник, встреча состоялась 16 февраля в Монако. На ней также присутствовал Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, который ныне занимает должность в структуре «Барселоны». Одной из главных тем для обсуждения стал возможный переход 21-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Однако эта тема не стала единственной, стороны обсудили и иные возможности на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Холанд забил 16 голов и отдал шесть голевых передач в 14 матчах немецкой Бундеслиги. Также на его счету три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре результативных действия (4+0) в двух встречах Кубка Германии.