Мальдини эмоционально раскритиковал работу судей в матче «Милана» с «Удинезе»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подверг критике работу арбитров и системы VAR после забитого гола «Удинезе» (1:1) с подозрением на игру рукой в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Конечно, наше выступление не было идеальным, в данный момент мы не на пике формы, и мы снова повели в счёте только для того, чтобы быть отброшенными назад. Но хотелось бы отметить, что работа VAR в том, чтобы устранить сомнения. Уже не в первый раз это работает совершенно иначе. Это был явный прецедент, нам нужны люди, которые разбираются в футболе, чтобы принимать решения, а это значит, квалифицированные судьи.

Добавлю также, что посылаю это сообщение тем людям, которые должны его получить: «Милан» занимает первое место в таблице, и у нас не всегда могут работать судьи-дебютанты на «Сан-Сиро». Исполнять обязанности на таком стадионе нелегко. К сожалению, судья допустил много ошибок», — приводит слова Мальдини Football Italia.

Напомним, «Милан» является лидером чемпионата Италии с 57 очками в 27 турах. За ним располагается «Интер» (55), который вчера также сыграл вничью, не сумев переиграть «Дженоа» (0:0), но при этом у подопечных Симоне Индзаги остаётся матч в запасе.