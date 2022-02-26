Серхио Бускетс может перейти в МЛС

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может перейти в один из клубов МЛС, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы из США обращаются к испанцу ещё с июля 2021 года. Тогда полузащитник отклонил все предложения, поскольку хотел остаться только в «Барселоне», где он и провёл всю свою карьеру.
Тем не менее интерес от клубов МЛС по-прежнему не пропал, футболистом продолжают интересоваться. В частности, клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, «Интер Майами».
Всего 33-летний Бускетс принял участие в 663 играх за «Барселону», в которых забил 16 голов и отдал 42 голевые передачи. Контракт испанского полузащитника с командой истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бускетса в € 9 млн.
- 26 февраля 2022
-
09:30
-
09:27
-
08:29
-
08:27
-
08:12
-
06:19
-
06:06
-
05:22
-
05:00
-
04:11
-
03:35
-
03:10
-
02:00
-
01:30
-
00:55
-
00:29
-
00:11
-
00:04
- 25 февраля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:41
-
23:33
-
22:52
-
22:49
-
22:37
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:54