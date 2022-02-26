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Серхио Бускетс может перейти в МЛС

Серхио Бускетс может перейти в МЛС
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Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может перейти в один из клубов МЛС, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы из США обращаются к испанцу ещё с июля 2021 года. Тогда полузащитник отклонил все предложения, поскольку хотел остаться только в «Барселоне», где он и провёл всю свою карьеру.

Тем не менее интерес от клубов МЛС по-прежнему не пропал, футболистом продолжают интересоваться. В частности, клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм, «Интер Майами».

Всего 33-летний Бускетс принял участие в 663 играх за «Барселону», в которых забил 16 голов и отдал 42 голевые передачи. Контракт испанского полузащитника с командой истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бускетса в € 9 млн.

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