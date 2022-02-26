«Спартак» — ЦСКА: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 19-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 февраля, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» примет ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервный арбитр – Антон Фролов.
Московский ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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