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«ПСЖ» рассчитывает подписать Н'Голо Канте летом

«ПСЖ» рассчитывает подписать Н'Голо Канте летом
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может летом перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает The Telegraph.

По информации источника, парижский клуб заинтересован в услугах 30-летнего футболиста. Канте находится в списке приоритетных целей французского клуба на ближайшее летнее трансферное окно. Напомним, минувшим летом «ПСЖ» также пытался заполучить Канте, однако руководство «Челси» категорически отказалось продавать полузащитника.

Напомним, Канте перешёл в «Челси» из «Лестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Канте вызывается в сборную Франции. В составе команды хавбек — чемпион мира (2018) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).

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