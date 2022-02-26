Чернов — о матче с ЦСКА: если выйду на поле, то буду делать всё, чтобы «Спартак» выиграл

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, который является воспитанником ЦСКА, высказался о предстоящем дерби в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Дерби — это всегда особенный матч. Со стороны болельщиков атмосфера будет подогреваться ещё больше, но мы будем готовы. Для меня эта игра будет очень важной. Если выйду на поле, то буду делать всё возможное, чтобы моя новая команда выиграла.



Переход в «Спартак» — новый шанс заявить о себе? Конечно, я работал над этим. Наверное, я мог бы в своё время остаться в ЦСКА и сидеть на замене, но я выбрал путь потяжелее. Рад, что прошёл всю эту школу, внутренне закалился. Эти три года в «Крыльях Советов» — очень плодотворный отрезок, буду с теплом вспоминать. Но я чувствую, что должен расти, а переход в «Спартак» — это следующий шаг на пути к сборной России и всем вещам, которые должны последовать», — сказал Чернов в интервью пресс-службе «Спартака».