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«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 19:00

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 26 февраля, «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

Встречу группового этапа обслужит испанская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервный рефери — Антон Фролов.

Московский ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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