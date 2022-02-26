«Спартак» — ЦСКА: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»
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Сегодня, 26 февраля, пройдёт матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч «Спартак» — ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Встречу 19-го тура чемпионата России обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты — Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Четвёртый рефери — Антон Фролов.
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (38).
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