«Спартак» — ЦСКА: прямая трансляция игры — на телеканале «Матч ТВ»
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Сегодня, 26 февраля, «Спартак» и ЦСКА встретятся в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит матч «Спартак» — ЦСКА. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. В роли четвёртого судьи выступит Антон Фролов.
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).
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