Квинси Промес: матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться к субботе. Матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.



Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби. К тому же в первой части сезона у нас не всё получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».