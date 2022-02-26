Квинси Промес: матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться к субботе. Матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.
Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби. К тому же в первой части сезона у нас не всё получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
11:04
-
10:51
-
10:34
-
10:29
-
10:02
-
09:58
-
09:39
-
09:36
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
08:29
-
08:27
-
08:12
-
06:19
-
06:06
-
05:22
-
05:00
-
04:11
-
03:35
-
03:10
-
02:00
-
01:30
-
00:55
-
00:29
-
00:11
-
00:04
- 25 февраля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:41
-
23:33
-
22:52
-
22:49
Партнерский контент