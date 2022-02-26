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«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Квинси Промес: матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры

Квинси Промес: матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться к субботе. Матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.

Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби. К тому же в первой части сезона у нас не всё получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Спартака».

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