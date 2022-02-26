«Химки» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Химки» — «Динамо». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Динамо» набрало 36 очков в 18 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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