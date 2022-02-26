«Нижний Новгород» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Нижний Новгород» — «Урал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Ради Абусуев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Урал» набрал 19 очков в 18 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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