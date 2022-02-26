«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Роберт Джонс.
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 39 очков в 24 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).
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