«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Роберт Джонс.



Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 39 очков в 24 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).