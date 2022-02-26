Тухель — о ситуации на Украине: мы не должны притворяться, что это не проблема

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о происходящем на Украине.



«Мы не должны притворяться, что это не проблема. Ситуация ужасна для всех. Никто не ожидал подобного, это кажется нереальным. Это затуманивает наш разум. Это приносит огромную неопределённость для тех, кто вовлечён больше, чем мы. Мы посылаем им наши наилучшие пожелания.



В ситуации с нашим клубом столько неопределённости, что не стану комментировать это. Мы не в курсе всего этого, у нас нет какой-то дополнительной информации, как может показаться. Думаю, у команды и тренеров есть право не погружаться в политику и сосредоточиться на спорте. Не потому, что мы прячемся. Ситуация ясна, она ужасна, несомненно.



Я могу понять критику в отношении клуба и нас, людей, представляющих его. Мы не можем полностью избавиться от этого. Но, возможно, люди смогут понять меня как тренера и игроков как футболистов – у нас нет понимания того, что происходит и насколько во всём этом замешан владелец.



Мы не чувствуем ответственности за то, что происходит. Это ужасно, в этом не может быть сомнения, война в Европе для меня немыслима на протяжении длительного периода времени. Давайте подождём», – цитирует Тухеля Sky Sports.