«Будто в карты играет». Ребров рассказал, как Каттани ведёт переговоры в «Спартаке»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлением от работы со спортивным директором клуба Лукой Каттани.



«Я сидел и не верил в происходящее: «Какую же школу сейчас прохожу. Ни в одном специализированном университете, где готовят менеджеров, таких уроков не бывает. Я просто учусь сразу в боевых условиях». Нигде же не увидишь, как агент и спортивный директор встречаются, какая у них прелюдия, как они общаются, какие ходы делают, как вообще их игра строится. Это же реально настоящая азартная игра.



Например, Каттани то закатывает рукава, то галстук снимает, то пиджак. То один покурить сходит, то другой пойдёт в туалет. Будто в карты неспешно играют, берут паузы, идут в атаку, блефуют – как в покере или шахматах. Один что-то сказал и даёт понять: теперь твой ход, действуй. Бывает, люди на повышенных тонах говорят, бывает, смеются и подкалывают друг друга. Всё непредсказуемо! Проведя несколько таких встреч, передо мной открылся прямо новый мир», — цитирует Реброва Sports.ru.