Левандовски поддержал отказ Польского футбольного союза от стыкового матча с Россией
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на заявление президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который ранее сообщил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», — написал Левандовски на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи на чемпионат мира 2022 года.
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