Слуцкий рассказал о травме Хван Ин Бёма

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника казанского клуба Хван Ин Бёма.



«Футбол – контактный вид спорта. В игре с «Динамо» после подачи с углового пошёл выбив в центральную зону, Захарян наносил удар, Ин Бём пытался его заблокировать. Получился удар подошвой бутсы по большому пальцу, и у него многооскольчатый перелом большого пальца на ноге. Пока он не заживёт, к сожалению, Ин Бём не сможет появиться на поле. Очень неприятно, одного из ключевых игроков мы потеряли на довольно длительный срок», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте. В следующем туре после зимнего перерыва казанская команда проведёт матч с санкт-петербургским «Зенитом» 28 февраля.