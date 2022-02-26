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«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Дмитрий Комбаров рассказал, какой игры ждёт от «Спартака» в матче с ЦСКА

Дмитрий Комбаров рассказал, какой игры ждёт от «Спартака» в матче с ЦСКА
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча команды в 19-м туре РПЛ с ЦСКА.

«Ждём от «Спартака» красивой, атакующей игры и победы. Предсказать сейчас что-то сложно, прогнозировать не буду. Надеюсь, работа на сборах была продуктивной, сделали всё, что было запланировано», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 26 февраля, пройдёт матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве начнётся в 19:00 мск.

ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (38).

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