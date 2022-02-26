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«Сочи» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Сочи» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Сочи» — «Арсенал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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