«Сочи» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Сочи» — «Арсенал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).