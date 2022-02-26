Юрист: вряд ли будет решение о техническом поражении сборной Польши в игре с Россией

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможность технического поражения сборной Польши в случае, если она не выйдет на матч с национальной командой России в стыках к чемпионату мира – 2022 в Катаре.



«В статье дисциплинарного кодекса прописано: если матч не играется не в связи с форс-мажором, а в связи с поведением одной команды, следует штраф и техническое поражение. Либо же переигровка матча по согласию двух сторон. Думаю, в силу международного контекста, ФИФА будет в тяжёлой ситуации. Вряд ли будет автоматическое решение о техническом поражении Польши. Не могу предсказать результат, но, думаю, ФИФА будет размышлять над этим», — сказала Анна Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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