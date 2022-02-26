Юрист объяснил, от чего зависит исключение России из участников отборочных матчей ЧМ-2022

Юрист Анна Анцелиович рассказала, от чего зависит исключение России из участников отборочных матчей к чемпионату мира – 2022 в Катаре.
«Что касается возможного исключения сборной России из списка участников отборочных матчей ЧМ, то здесь вопрос: будут ли какие-то спортивные санкции. Тот же МОК пока сказал только про флаг и гимн. Он не рекомендовал не участвовать россиянам в ОИ. Исключение сборной России — очень спорный момент, который повлечёт за собой обжалование решения в CAS. Юридических оснований для этого я не вижу», — сказала Анна Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 26 февраля 2022
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