«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.
«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков в 26 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (18) — на 19-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).
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