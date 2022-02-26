«Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Брентфорд» набрал 24 очка в 26 встречах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (22) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).