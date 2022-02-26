Павел Мамаев получил повреждение в дебютном матче за «Химки»

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
Футболист покинул поле в конце первого тайма и был заменён на 46-й минуте. Вместо Мамаева на поле вышел хавбек Лоуренс Анвон Николас.
Напомним, 21 декабря Мамаев подписал контракт с «Химками». В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», в «Химки» футболист перешёл на правах свободного агента. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. К 47-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на данный момент забил нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Динамо».
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