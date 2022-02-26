«Сочи» — «Арсенал»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и тульского «Арсенала» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Арсенал».
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Попов, Воробьёв, Мелкадзе.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, К. Кангва, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Новосельцев, Кулешин, Гулиев, Хабибов, Давиташвили, Кайнов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.
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