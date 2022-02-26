«Нижний Новгород» в большинстве обыграл «Урал» в матче 19-го тура РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» принимал «Урал». Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 38-й минуте встречи главный арбитр Василий Казарцев показал жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Кириллу Колесниченко. На 55-й минуте Колесниченко получил второе предупреждение и был удалён с поля. На 77-й минуте в составе «Урала» был удалён ещё один футболист — защитник Лео Гогличидзе. На 78-й минуте матча хавбек «Нижнего Новгорода» Николай Калинский открыл счёт, успешно реализовав пенальти.
«Нижний Новгород» набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).
- 26 февраля 2022
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